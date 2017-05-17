تسريع معدلات التسليم يقفز بإيرادات سوديك إلى 703 مليون جنيه

استفادت شركة السادس من أكتوبر “سوديك” من أداء السوق العقاري عقب تحرير سعر الصرف، لتحقق إيرادات قيمتها 703 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع سنوي قدره 275%، نتيجة تسريع معدل تسليم الوحدات في مشروعي إيستاون وويستاون.

وقالت شركة برايم للاستثمارات المالية، إن إيرادات الشركة المحققة في الربع الأول تمثل 41% من توقعات مجمل إيرادات العام المقدرة في حدود 1.7 مليار جنيه.

وحققت سوديك مبيعات وصلت إلى 1.15 مليار جنيه في الربع الأول من العام بزيادة سنوية بلغت 71.2% بالمقارنة بنحو 0.67 مليار جنيه من المبيعات في الربع الأول من عام 2016.

وأشارت برايم، في مذكرة بحثية حديثة حصلت “المال” على نسخة منها، إلى أن المبيعات الجديدة تمثل 45% من مجمل توقعات عام 2017، المقدرة في حدود 2.6 مليار جنيه. حيث استطاعت الشركة تحقيق زيادة سنوية كبيرة في المبيعات نتيجة زيادة الطلب بنسبة 50% ليصل عدد الوحدات المباعة إلى 340 وحدة بالمقارنة بنحو 227 وحدة العام السابق، إلى جانب رفع أسعار الشركة في حدود 30-40%.

وأضافت: “نرى أن النتائج القوية للشركة قد فاقت توقعاتنا المتحفظة، مما يجعل التقييم المسند للشركة بقيمة عادلة 19.75 جنيه/سهم هو الحد الأدنى للتقييم من وجهة نظرنا، خاصة في حالة استطاعت الشركة الحفاظ على هذا الأداء في الربع الثاني والثالث من عام 2017”.

وتركز سوديك علی تطوير محفظتها التجارية في غرب سوديك لدعم مصادر الدخل المتکررة، ولذلك قامت الشركة بتوقيع تسهيلات جديدة بقيمة 1.3 مليار جنيه لمدة 6 سنوات، لتصل بذلك إجمالي قيمة التسهيلات المصرفية المتاحة للشركة الى 2.7 مليار جنيه، لم يستخدم منها إلا 1.2 مليار جنيه فقط.