تسريع الخطى لاستكمال مشروعات «النقل» المتجاوزة %50 من التنفيذ

تخطط الحكومة توجيه استثمارات لقطاع النقل خلال العام المالى المقبل 2023-2024 بقيمة 321 مليار جنيه، مقابل استثمارات ستصل بنهاية العام المالى الحالى 247 مليار.

تتركز استثمارات الحكومة فى العام المقبل على استكمال المشروعات الحالية خاصة التى تجاوزت نسب العمل بها %50 حسبما أكدت وزارة التخطيط فى أكثر مناسبة، لتحصيل العائد منها وتعظيم ما تم إنفاقه بها حتى يستطيع المواطنون الاستفادة من هذا الإنفاق كخدمة أو منتج نهائى.

يأتى فى صدارة المشروعات المستهدف استكمالها الانتهاء من أعمال محور تعمير بالإسكندريّة حتى الساحل الشمالى الغربى، وازدواج «6 أكتوبر- الواحات» بطول 270 كيلو متر، و«جنوب الفيوم – الواحات» بطول 125 كيلو، فضلا عن استكمال ازدواج طريق «أسيوط -سوهاج – البحر الأحمر» بطول 145 كيلو متر.

تضم قائمة مشروعات الطرق المستهدف استكمالها خلال عام الخطة تطوير «القاهرة -أسيوط» الصحراوى الغربى، ووادى «النطرون- العلمين»، إضافة إلى توسعة «السويس – جنيفة – الإسماعيليّة- المعاهدة»، وتطوير طرق «الفرافرة -الداخلة» بطول 325 كيلو متر، ومسار «توشكى – شرق العوينات» بطول 359 كيلو متر، إلى جانب «الواحات الداخلة – شرق العوينات» بطول 375 كيلو متر.

وتضم قائمة المشروعات أيضا التى تربط بين المحافظات فى خطة عام 2023/2024 الانتهاء من 15 مشروعًا، منها رفع كفاءة محور «مطروح- سيوة» بطول 285 كيلو متر، واستكمال تطوير لعدد 11 مشروعًا، منها محور النوباريّة بطول 203 كيلو متر.

وفيما يتعلّق بالنقل النهرى تضمن عدة مشروعات تضم استكمال تطهير وتطوير المجرى الملاحى على طول امتداده من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادى حلفا جنوبًا، وكذلك تطوير المجرى بكلٍ من الرياح البحيرى وترعة النوباريّة لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهرى حتي فرع دمياط من القاهرة.

وعن مشروعات الجر الكهربائى فإنه من المستهدف استكمال العمل فى خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (المرحلة الثالثة والرابعة) والمرحلة الأولى من الخط الرابع، وتطوير قطار «أبو قير- الإسكندرية» وإعادة تأهيل ترام الرمل بنفس المحافظة.

كما تستهدف الحكومة فى خطة العام المالى المقبل استكمال الأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقان وتنفيذ أعمال إزدواج خط سكة حديد «إمبابة – المناشى -القبارى» بالإسكندريّة بطول 227 كيلومتر، وإعادة تأهيل إنشاء خط سكة حديد «الفردان – بئر العبد -العريش – رفح -طابا»، إضافة الى تطوير نُظُم إشارات عدد من الخطوط منها خط «القاهرة – الإسكندرية» بطول 208 كيلو متراُ ، وخط «القاهرة – بنى سويف» بطول 125 كيلو متر.

كما تشمل تطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانًا وتركيب بوّابات دخول وخروج إلكترونيّة بالـمحطّات.

تضم مشروعات النقل أيضا دعم 6 موانئ وربطها بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة.

تستهدف الخطة تنفيذ عددٍ من المشروعات لرفع كفاءة هذه الموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل، ومعدّات الحماية المدنية وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة، إلى جانب تكريك الممر الملاحى بميناء سفاجا، وإنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا بميناء الإسكندرية ومحطة محولات كهربائية بالـميناء، فضلا عن عمل وصلة لربط ميناء الإسكندريّة بالطريق الدولى الساحلى.

يشار الى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير أعلن فى وقت سابق أن العام المالى الحالى 2022-2023 شهد العمل على حوالى 311 مشروع بإجمالى 232 مليار جنيه.

فيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة لقطاع النقل خلال العام الحالى 2022-2023 استحواذ كل من محافظة الإسكندرية والقاهرة الكبرى والتى تتمثل فى القاهرة والجيزة والقليوبية على أكثر من نصف المخصصات بواقع 120.4 مليار وبنسبة حوالى %52 من إجمالى قدرة 232 مليار جنيه.

ورصدت «المال» توزيع تلك الاستثمارات من خلال تقارير وزارة التخطيط وحصلت الجيزة على النصيب الأكبر بواقع 48.4 مليار جنيه بنسبة %63 من إجمالى مخصصات الاستثمار لباقى القطاع داخل المحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 2022/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 48.4 مليار جنيه، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 95 كيلو متر و رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210 كيلو متر.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الثانية بإجمالى استثمارات خاصة بالنقل بلغت 44.3 مليار تمثل %43 من إجمالى باقى القطاعات، وحصلت القليوبية «ثالث محافظات القاهرة الكبرى» على حوالى 0.25 مليار فقط.

وتمثلت أهم المستهدفات التنموية بمحافظة القليوبية فى رصف طرق محلية بمبلغ256.4 مليون جنيه وطول 700 كيلو متر، بجانب تأهيل وتبطين الترع بطول 178 كيلو متر، وإنشاء 20 كوبرى رى داخل المحافظة.

بلغ عدد مشروعات النقل التنموية بمحافظة القاهرة 95 مشروعًا وتم توجيه 1.5 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية.

واستحوذت الإسكندرية على المركز الثالث مسجلة 27.4 مليار جنيه، وطبقًا التوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بالمحافظة للعام المالي 2023/2022 بلغت نسبة قطاع النقل %61 من إجمالى باقى القطاعات داخل الإسكندرية، وتمثلت أهم المستهدفات التنموية توجيه 386 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية والرئيسية بطول 24 كيلو متر، بجانب تأهيل وتبطين الترع بطول 3 كيلو متر.

كشفت تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أغلب المستهدفات التنموية المخصصة لمحافظات مصر بقطاع النقل جاءت من نصيب رصف الطرق الداخلية والرئيسية، ومن ثم حصلت محافظة الدقهلية على 1.1 مليار جنيه بنسبة حوالى %33.5 من إجمالى الاستثمارات بواقع 367 مليون جنيه بطول 364 كيلو متر.

وبلغت مخصصات استثمار النقل بالدقهلية فى العام المالى الحالى %15.7 من إجمالى مخصصات باقى القطاعات بالمحافظة وتضمنت تأهيل وتبطين ترع بطول 75 كيلو وإنشاء 36 كوبرى.

خصصت وزارة التخطيط 381 مليون جنيه استثمارات النقل بمحافظة الشرقية تمثل %4.4 من إجمالى مخصصات باقى القطاعات، وتمثلت أهم المستهدفات التنموية فى هذا القطاع فى رصف طرق محلية بحوالى 342 مليون جنيه داخل الأحياء والمراكز.

واستهدفت وزارة التخطيط تنفيذ 70 مشروعا تنمويا داخل محافظة جنوب سيناء للعام المالى الجارى، وتتمثل أهم تلك المستهدفات فى رصف طرق محلية بحوالى 749.5 مليون جنيه.

وبلغت استثمارات محافظة كفر الشيخ 300 مليون بنسبة %6 من مخصصات باقى القطاعات تضمنت تأهيل وتبطين ترع بطول 40 كيلو، بجانب رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 450 كيلو متر، وإنشاء 6 أسواق،و 4 مواقف بالإضافة إلى 24 كوبرى.

وخصصت وزارة التخطيط لقطاع النقل فى محافظة الغربية استثمارات 200 مليون جنيه بنسبة %5 من إجمالى باقى القطاعات تمثلت فى رصف طرق محلية ورئيسية بطول 135 كيلو متر بحوالى 254.7 مليون جنيه، وتأهيل وتبطين ترع بطول 122 كيلو ، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 135 كيلو متر، وإنشاء 19 كوبرى رى.

وجاء فى المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الإسماعيلية فى خطة 2023/2022 والتى تتمثل فى رصف طرق محلية بحوالى 207.4 مليون جنيه بطول حوالى 174 كيلو متر، سجلت أهم المستهدفات التنموية فى خطة العام المالى الحالى لمحافظة البحر الأحمر رصف طرق محلية بحوالى 219 مليون جنيه.

وبلغت استثمارات الوادى الجديد الخاصة برصف الطرق حوالى 178.9 مليون جنيه، وسجلت الأقصر 153 مليون جنيه كمخصصات تنموية لمشاريع النقل للعام المالى 2023/2022، وحصلت محافظة سوهاج على استثمار بواقع 408 مليون بنسبة %7.4 من إجمالى مخصصات وزارة التخطيط لباقى القطاعات منها 60 مليون جنيه لرصف الطرق الرئيسية والمحلية.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2023/2022 تم توجيه استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة %32 وبقيمة 1.2 مليار داخل بنى سويف والتى مثلت %28 من مخصصات باقى قطاعاتها.

وتخصيص 2.1 مليار لمحافظة السويس بجانب 1.9 مليار مخصص لاستثمارات النقل لمحافظة مطروح بنسبة %14.3 من باقى المخصصات.