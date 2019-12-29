تسريب ملامح «سامسونج جالاكسي إس 10 لايت» الجديد (صور)

كشفت شركة سامسونج عن ملامح من إصدارها البديل لـ “جالاكسي إس 10” بأسعار معقولة، وهو الهاتف الذي يحمل رقم الموديل SM-G770F، والمعروف باسم “جالاكسي إس 10 لايت”، والمقرر طرحه عام 2020.

وتُظهر الصور الموجودة بدليل المستخدم باللغة البرتغالية أن جهاز “جالاكسي إس 10 لايت Galaxy S10 Lite” سيحتوي على فتحة مثقوبة للكاميرا الأمامية.

كما يظهر أيضا أن جميع أزرار الجهاز ستكون على الجانب الأيمن من الإطار، وفقا لموقع “sammobile”، بحسب ما نقلته تلفزيون روسيا اليوم.

وهذه الخاصية كانت موجود أيضا على إصدار آخر مثل “جالاكسي إيه 51”.

ومن المتوقع أن تختار “سامسونج” نفس وضعية الأزرار لسلسلة “جالاكسي إس 11” القادمة أيضا.

وسيكون وضع نظام الكاميرا الثلاثية الخلفية عموديا كما هو الحال في سامسونج جالاكسي نوت 10، وجالاكسي نوت 10 بلس.

ومن المتوقع أن يتميز Galaxy S10 Lite بمعالج سناب دراجون 855.

وبالهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين 128 جيجابايت.

أما الشاشة فستكون بمقاس 6.7 بوصة، وبطارية 4500 ميللي أمبير.

ويتكون نظام الكاميرا الثلاثية من مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابيكسل.

وسيشمل عدسة واسعة 12 ميجابيكسل، وعدسة 5 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن “جالاكسي إس 10 لايت” في معرض الإلكترونيات يناير 2020.