تسريب غاز يتسبب بمصرع 6 شباب في شقة بهرم سيتي بالجيزة

لقى 6 شباب مصرعهم داخل شقة سكنية في منطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة -اليوم الأحد- بعدما اتضح وفاتهم متأثرين بالاختناق نتيجة استنشاق تسريبات من الغاز المنزلي.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقت بلاغًا عن حدوث تسرب غاز ووجود متوفين داخل شقة سكنية، بمنطقة هرم سيتي بأكتوبر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، واتضح وجود تسريب غاز، ووفاة الشباب.

وأكد الفحص أن الشباب لقوا مصرعهم وهم نائمين، عقب استنشاق تسريب الغاز، وأعمارهم تتراوح بين 19 و23 و29 و33 عامًا.

ونقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى، في انتظار تسليمهم لذويهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.