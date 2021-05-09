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تسريب تسبب في حريق مخلفات.. مصدر أمني ينفي إنفجار خط غاز بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.
أماني عوض 6:24 م, الأحد, 9 مايو 21 6:24 م, الأحد, 9 مايو 21

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نفى مصدر أمني صحة ما تداول على أحد الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من مزاعم بشأن حدوث إنفجار بأحد خطوط الغاز بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث تسريب بأحد مواسير الغاز بالمنطقة المشار إليها، نتيجة اشتعال للنيران بكمية من المخلفات المتراكمة بجوارها على نطاق محدود.

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وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

كما أوضح المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب، ومحاولة تأليب الرأي العام.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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