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تسرب غاز يتسبب في حريق مخبز بدار السلام.. ومصرع وإصابة 5 أشخاص

وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران.
أماني عوض 7:16 م, الأثنين, 3 مايو 21 7:16 م, الأثنين, 3 مايو 21

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لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حريق نشب داخل مخبز بمنطقة دار السلام في محافظة القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا عن نشوب حريق داخل مخبز كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين حدوث تسرب غاز داخل مخبز بدون ترخيص، مما أدى إلى إشتعال النيران بمحتوياته.

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وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وأسفر ذلك عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة مالك المخبز بحروق متفرقة.

ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تسبب الحريق في احتراق مركبة “توك توك ” تصادف توقفها أمام المخبز وقت إندلاع النيران.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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