تسرب غاز من أسطوانة أكسجين يتسبب في حريق سيارة بالمنوفية.. وإصابة شخصين

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في سيارة أعلى كوبري الباجور في محافظة المنوفية، نتيجة تسرب غاز من إسطوانة أكسجين أثناء نقلها، مما تسبب في إصابة قائد السيارة ونجله.

حريق سيارة أعلى كوبري الباجور

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا عن نشوب حريق بسيارة أعلى كوبري الباجور في محافظة المنوفية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران.

وتبين من الفحص نشوب حريق، في سيارة ملاكي قيادة أحد المواطنين محملة بإسطوانتي غاز الأكسجين.

إصابة قائد السيارة ونجله

واتضح من الفحص أن الحريق نتيجة حدوث تسرب في إحداهما مما أدى إلى انفجار الإسطوانتين ونشوب حريق بالسيارة.

وأسفر ذلك عن إصابة قائد السيارة بجروح وكدمات وإصابة نجله بحروق بسيطة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، مع حدوث تلفيات بالسيارة.

قائد السيارة: عبأت إسطوانتين من مصنع بالنوبارية لتوصليهما لشخص

وبسؤال قائد السيارة أيد ما سبق، وأضاف أنه قام بتعبئة إسطوانتي الأكسجين من أحد المصانع بمدينة النوبارية بالبحيرة، لتوصليهما إلى أحد ألأشخاص بمدينة الباجور مقابل مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.