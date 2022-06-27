تسرب غاز سام بميناء العقبة الأردني.. 10 وفيات وامتلاء المستشفيات واستدعاء "طائرات الإخلاء"

توفي 10 أشخاص حتى الآن وامتلأت المستشفيات بمئات المصابين وتم استدعاء طائرات الإخلاء العسكرية إثر حادث تسرب غاز سام بميناء العقبة الأردني.

والغاز المتسرب هو غاز الكلور “الكلوريد المسال” وهو مادة صناعية تستخدم لقتل الميكروبات والجراثيم، بحسب ما نقلته فوربس عن أحمد البس رئيس قطاع الصناعات الكيماوية في غرفة صناعة الأردن.

فيديو متداول لانفجار خزان غاز سام في ميناء #العقبة جنوب #الأردن إثر سقوط صهريج وتسبّب بمقتل 10 أشخاص وسقوط أكثر من 200 جريح بحسب وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول pic.twitter.com/fU0bfazSRS — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) June 27, 2022

وفي مدينة العقبة يقع الميناء البحري الوحيد في الأردن، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر.

تسرب غاز سام

ووفق ما أظهره قطع فيديو من داخل الميناء، وقع الحادث بسبب سقوط لصهريج معبأ بـ 30 طنا من مادة الكلور الغازية السامة أثناء نقله ما أدى إلى انفجار تلاه تسرب سريع للغاز في الميناء.

وتسبب الحادث في وفاة 10 أشخاص وإصابة العشرات، فيما قال مدير صحة العقبة، جمال عبيدات إن “المستشفيات في العقبة ممتلئة، ولا يمكنها استقبال الحالات”.