تسديد تكلفة المياه لـ 30 أسرة من الأشد احتياجا بالنوبارية والعامرية

سددت إدارة جمعية صفي الرحمة، تكلفة توصيل المياه لعدد 30 أسرة من الأسر الأشد احتياجاً بقرى النوبارية والعامرية إلى شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

واستقبل المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية وفدا من جمعية صفي الرحمة المُشهرة برقم 3451 لسنة 2014 ، برئاسة افتخار صلاح الدين رئيس مجلس إدارة جمعية صفي الرحمة، حيث سددت الجمعية تكلفة توصيل المياه لعدد 30 أسرة من الأسر الأشد احتياجاً بقرى النوبارية والعامرية.

ويأتي هذا في إطار حرص شركة مياه الشرب فى الإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني للوصول بالخدمة إلى أهلنا بالمناطق الأشد احتياجاً وكافة فئات المجتمع.

جدير بالذكر أن قام فريق عمل إدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياة الشرب بالإسكندرية بعمل الأبحاث الميدانية لهذه الأسر للتأكد من استحقاقها ومطابقة الشروط الخاصة بقبول هذه الحالات.