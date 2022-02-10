تسجيل 8.6 ألف مركبة «بنزين – غاز» بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» نحو 8 آلاف و668 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر يناير الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

ورصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 22 مركبة.

وسجل إجمالى السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 270 ألفًا و654 سيارة، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 37 مركبة خلال تلك الفترة.

وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 98 ألفًا و902 سيارة، مقابل 3 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 337 ألفًا و451 مركبة.

فى المقابل، قدرت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بنحو 45 ألفًا و683 مركبة خلال الشهر الماضى.