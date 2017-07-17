تسجيل 8 ملايين عميل في خدمة تحويل

المال ـ خاص:علمت «المال» أن عدد العملاء المسجلين فى خدمة "تحويل" التى أتاحها البنك المركزى خلال يونيو الماضى، وصل إلى 8 ملايين عميل حتى الآن ، منهم 5 - 8% عميل نشط.ووافق "المركزى"، على إتاحة خدمة تحويل الأموال بين عملاء شبكات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية خلال الأسبوع الثانى

المال ـ خاص:

علمت «المال» أن عدد العملاء المسجلين فى خدمة “تحويل” التى أتاحها البنك المركزى خلال يونيو الماضى، وصل إلى 8 ملايين عميل حتى الآن ، منهم 5 – 8% عميل نشط.

ووافق “المركزى”، على إتاحة خدمة تحويل الأموال بين عملاء شبكات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية خلال الأسبوع الثانى من الشهر الماضى ، فى منافذ جميع المشغلين ، بالتعاون مع شركة «بنوك مصر» بدون رسوم اشتراك خلال العام الأول فقط، مع خصم 50 % من مصروفات التحويل، التى تحصلها شركات المحمول، والبالغة 1 % لمدة 6 شهور، لتشجيع العملاء على الاشتراك بالخدمة ، حسبما أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول فى تصريحات سابقة لـ”المال”.

وقال مصدر مسئول فى إحدى شركات حلول الدفع الإلكترونى لـ ” المال ” إن “فورى” تقوم بالربط بين أنظمة 10 بنوك حكومية، وخاصة وشركة بنوك مصر فى خدمة محفظة المحمول «MOBILE WALLET»، وهى عبارة عن حساب بنكى مرتبط بالموبايل، يمكن العميل من سداد قيمة الفواتير من خلال مصرفه، منها الأهلى ومصر والتجارى الدولى، والإسكندرية وبلوم وقطر الوطنى QNB وكريدى أجريكول، وأبو ظبى الإسلامى «ADIB».

يذكر أن «المحمول» تقدم حاليا خدمة تحويل الأموال من خلال 3 بنوك ؛ هى التجارى الدولى مع « فودافون كاش»، والأهلى المصرى مع «اتصالات فلوس»، والإمارات دبى الوطنى، مع أورنج (موبينيل سابقًا) عبر منتج «موبى كاش» ويمكن للعميل استخدام رصيد المحفظة بسحب الأموال عن طريق شركات الاتصالات المتعاقَد معها، بجانب منافذ «فورى»، وإمكانية دفع وشراء السلع.

وبحسب قواعد «المركزى» القائمة، فإن الحد الأقصى للتحويل اليومى يصل إلى 3 آلاف جنيه، مقابل 5 آلاف جنيه شهريا.

