تسجيل 789 مركبة كهربائية بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 789 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الـ13 شهرًا الماضية.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، أعلنت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» صدارة قوائم تراخيص المركبات الكهربائية فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 231 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحصدت «شيفروليه» المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 73 سيارة، تلتها «تسلا» فى المركز الثالث مسجلة نحو 49 مركبة.

فى حين صعدت «تويوتا» للمرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية بإجمالى نحو 29 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

واقتنصت «بى إم دبليو» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 28 سيارة كهربائية، تلتها «BYD» فى المركز السادس بواقع 27 وحدة.

وتمركزت «فيات» و«بورش» و«فوتون» فى المرتبة السابعة والثامنة والتاسعة -على التوالى- مسجلة نحو 24 مركبة لكل منها بوحدات المرور خلال تلك الفترة.

وظهرت «مرسيدس» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 22 مركبة كهربائية، تلتها «هيونداى» فى المركز الحادى عشر بواقع 21 مركبة.

وحصدت «شانجان» و«كيا» المرتبة الثانية عشر والثالثة عشر بإجمالى ترخيص 18 سيارة كهربائية لكل منهما فى مختلف وحدات المرور.

وظهرت «إيسوزو» فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الكهربائية فى مصر مسجلة نحو 14 مركبة، أعقبتها «دونج فينج ايلويوس Aeolus» فى المركز الخامس عشر بنحو 13 سيارة خلال الـ13 شهرًا الماضية.