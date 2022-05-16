تسجيل 485 مركبة كهربائية فى مصر خلال 10 شهور

بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 485 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الـ10شهور الماضية.

ورصدت «المال» ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية بمختلف أنواعها فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل الماضى؛ استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

وتصدرت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» قوائم تراخيص المركبات الكهربائية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 148مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «تسلا» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 40 سيارة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الثالث بواقع 27 مركبة.

وحلت «بى إم دابليو» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية بمختلف أنواعها بعدما تمكنت من تسجيل نحو 24 مركبة بوحدات المرور، تلتها «بورش» و«BYD» فى المركزين الخامس والسادس مسجلتان ترخيص 20 سيارة لكل منهما.

وتمركزت«فيات» فى المرتبة السابعة بإجمالى نحو 17 مركبة، أعقبتها «هيونداي» و«تويوتا» و«فوتون» فى المركز الثامن والتاسع والعاشر – على التوالى – مسجلة نحو 16 مركبة لكل منهم.

فيما حصدت «كيا» المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من ترخيص14 مركبة كهربائية فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

واحتلت «جاك» و«مرسيدس» المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة- على التوالي- مسجلتان نحو 10 مركبات لكل منهما خلال تلك الفترة.

وظهرت «شانجان» فى المرتبة الرابعة عشرة بقائمة الطرازات الكهربائية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 9 مركبات خلال الـ10 شهور الماضية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة من الماركات التجارية الأخرى نحو 98مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الفترة من شهر يوليو 2021 حتى نهاية أبريل الماضى.