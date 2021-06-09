تسجيل 43 مركبة كهربائية فى مصر

بلغ إجمالى عدد السيارات الجديدة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 345 ألفًا و593 مركبة خلال شهر مايو الماضى؛ وفقًا للبيانات الرسمية عن تراخيص السيارات فى مصر.

رصدت «المال» أعداد المركبات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للفئات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الطرازات الكهربائية المرخصة نحو 43 مركبة لمختلف الماركات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية.

فى المقابل، وصل إجمالى عدد السيارات المرخصة العاملة بأنظمة التشغيل بالغاز الطبيعى نحو 31 مركبة، مقابل 5 وحدات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

وقدرت إجمالى أعداد المركبات المرخصة العاملة بالوقود «بنزين» نحو 246 ألفًا و540 سيارة، فيما بلغ عدد الطرازات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعي» ما يقرب من 6 آلاف و299 سيارة.

وبلغ إجمالى أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 84 ألفًا و244 وحدة بمختلف وحدات المرور، خلال الشهر الماضي.

بحسب التقرير الصادر عن تراخيص السيارات فى مصر، سجلت إجمالى عدد المركبات المستعملة التى تم ترخيصها بمختلف وحدات المرور نحو 302 ألفًا و237 مركبة.