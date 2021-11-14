سيــارات

تسجيل 42 مركبة كهربائية بوحدات المرور

خلال أكتوبر 2021
أحمد عوض 4:31 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21 4:31 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغ إجمالى عدد السيارات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 42 مركبة خلال الشهر الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 30 مركبة.

اقرأ أيضا  تغيرات هيكلية فى خريطة تراخيص السيارات

وسجل إجمالى المركبات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 300 ألف و485  سيارة، فيما بلغ عدد الطرازات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» ما يقرب من 8 آلاف و552 سيارة بمختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 96 ألفًا و873 سيارة، مقابل 7 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

اقرأ أيضا  رسميا.. دخول قرار وقف استيراد التوك توك حيز التنفيذ (مستند)

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 359 ألفًا و974 مركبة خلال شهر سبتمبر الماضى.

 فى المقابل، قدرت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها (الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات) نحو 47 ألفًا و64 وحدة خلال الشهر الماضى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

«كينج لونج» تستحوذ على حصة %35.5 من «الميكروباص»

أحمد عوض 4:28 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

«بيجو» تزيح «سيات» من صدارة «الأوروبية»

أحمد عوض 4:24 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

تغيرات هيكلية فى خريطة تراخيص السيارات

أحمد عوض 4:21 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

الركود يدفع الموزعين للتوقف عن فرض الزيادات السعرية المتتالية

أحمد عوض 4:17 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

فوكاس تو موف : ارتفاع مبيعات السيارات 30% في مصر بقيادة تويوتا

خالد بدر الدين 9:54 م, السبت, 13 نوفمبر 21

خصومات على أسعار سيارات «سوزوكي إسبريسو».. تعرف على التفاصيل

أحمد عوض 9:02 م, السبت, 13 نوفمبر 21