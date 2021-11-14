تسجيل 42 مركبة كهربائية بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد السيارات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 42 مركبة خلال الشهر الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 30 مركبة.

وسجل إجمالى المركبات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 300 ألف و485 سيارة، فيما بلغ عدد الطرازات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» ما يقرب من 8 آلاف و552 سيارة بمختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 96 ألفًا و873 سيارة، مقابل 7 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 359 ألفًا و974 مركبة خلال شهر سبتمبر الماضى.

فى المقابل، قدرت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها (الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات) نحو 47 ألفًا و64 وحدة خلال الشهر الماضى.