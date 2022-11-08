تسجيل 339 مركبة «كهربائية» بوحدات المرور خلال أكتوبر

بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 339 سيارة خلال الشهر الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

رصدت «المال أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» نحو 10 آلاف و507 مركبات، مقابل 60 مركبة عاملة بالغاز الطبيعى فقط.

وسجل إجمالى السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 292 ألفًا و490 سيارة، وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 100 ألفًا و108 سيارة، مقابل 10 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

وبلغت أعدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 374 ألفًا و958 مركبة. وسجلت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بنحو 28 ألفًا و36 مركبات خلال الشهر الماضى