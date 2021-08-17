تسجيل 26 مركبة كهربائية بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد المركبات الجديدة «الزيرو» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 41 ألفًا و315 مركبة خلال شهر يوليو الماضى.
رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور؛ وفق نوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الطرازات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 26 مركبة لمختلف الماركات التجارية.
وقدرت أعداد السيارات المرخصة المدعومة بأنظمة التشغيل بالغاز الطبيعى نحو 34 مركبة، فيما وصل إجمالى المركبات المرخصة العاملة بالوقود «بنزين» نحو 252 ألفًا و133 سيارة.
وبلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعي» ما يقرب من 6 آلاف و418 سيارة بمختلف وحدات المرور، خلال تك الفترة.
وسجلت أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 80 ألفًا و936 وحدة، مقابل 4 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعي».
وبلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 299 ألفًا و59 مركبة، خلال شهر يوليو الماضى.
ترتيب السيارات المرخصة بوحدات المرور خلال يوليو 2021
|الطراز
|عدد السيارات المرخصة
|نيسان صني
|1373
|فيات تيبو
|1228
|إم جى 5
|1104
|تويوتا كورولا
|924
|كيا سبورتاج
|823
|هيونداى توسان
|755
|هيونداى إلنترا CN7
|720
|شيفروليه أوبترا
|643
|سكودا كودياك
|538
|سكودا أوكتافيا
|497
|إم جى ZS
|457
|شيرى أريزو 5
|391
|شيرى تيجو 7
|381
|سيات إبيزا
|352
|سوزوكى سويفت
|316
|فولكس فاجن باسات
|306
|كيا سيراتو
|287
|هيونداى أكسنت
|252
|نيسان قاشقاي
|230
|أوبل جراند لاند
|214
|إم جى 6
|213
|ستروين C5
|213
|شيفروليه كابتيفا
|199
|شيرى تيجو
|194
|لادا جرانتا
|167
|هيونداى إلنترا HD
|163
|بيجو 3008
|161
|رينو داستر
|129
|سوزوكى ديزاير
|127
|سكودا سوبيرب
|119
|فولكس فاجن تيجوان
|109
|شيرى تيجو 3
|102
|هيونداى أكسنت RB
|101
|إم جى Rx5
|97
|رينو لوجان
|82
إعداد : المال