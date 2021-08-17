سيــارات

تسجيل 26 مركبة كهربائية بوحدات المرور

خلال يوليو2021
أحمد عوض 6:33 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 6:33 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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  بلغ إجمالى عدد المركبات الجديدة «الزيرو» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 41 ألفًا و315 مركبة خلال شهر يوليو الماضى.

 رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور؛ وفق نوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الطرازات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 26 مركبة لمختلف الماركات التجارية.

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وقدرت أعداد السيارات المرخصة المدعومة بأنظمة التشغيل بالغاز الطبيعى نحو 34 مركبة، فيما وصل إجمالى المركبات المرخصة العاملة بالوقود «بنزين» نحو 252 ألفًا و133 سيارة.

وبلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعي» ما يقرب من 6 آلاف و418 سيارة بمختلف وحدات المرور، خلال تك الفترة.

وسجلت أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 80 ألفًا و936 وحدة، مقابل 4 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعي».

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وبلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 299 ألفًا و59 مركبة، خلال شهر يوليو الماضى.

ترتيب السيارات المرخصة بوحدات المرور خلال يوليو 2021

الطرازعدد السيارات المرخصة
نيسان صني1373
فيات تيبو1228
إم جى 51104
تويوتا كورولا924
كيا سبورتاج823
هيونداى توسان755
هيونداى إلنترا CN7720
شيفروليه أوبترا643
سكودا كودياك538
سكودا أوكتافيا497
إم جى ZS457
شيرى أريزو 5391
شيرى تيجو 7381
سيات إبيزا352
سوزوكى سويفت316
فولكس فاجن باسات306
كيا سيراتو287
هيونداى أكسنت252
نيسان قاشقاي230
أوبل جراند لاند214
إم جى 6213
ستروين C5213
شيفروليه كابتيفا199
شيرى تيجو194
لادا جرانتا167
هيونداى إلنترا HD163
بيجو 3008161
رينو داستر129
سوزوكى ديزاير127
سكودا سوبيرب119
فولكس فاجن تيجوان109
شيرى تيجو 3102
هيونداى أكسنت RB101
إم جى Rx597
رينو لوجان82

إعداد : المال

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بقلم أحمد عوض

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