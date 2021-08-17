تسجيل 26 مركبة كهربائية بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد المركبات الجديدة «الزيرو» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 41 ألفًا و315 مركبة خلال شهر يوليو الماضى.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور؛ وفق نوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الطرازات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 26 مركبة لمختلف الماركات التجارية.

وقدرت أعداد السيارات المرخصة المدعومة بأنظمة التشغيل بالغاز الطبيعى نحو 34 مركبة، فيما وصل إجمالى المركبات المرخصة العاملة بالوقود «بنزين» نحو 252 ألفًا و133 سيارة.

وبلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعي» ما يقرب من 6 آلاف و418 سيارة بمختلف وحدات المرور، خلال تك الفترة.

وسجلت أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 80 ألفًا و936 وحدة، مقابل 4 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعي».

وبلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 299 ألفًا و59 مركبة، خلال شهر يوليو الماضى.

ترتيب السيارات المرخصة بوحدات المرور خلال يوليو 2021

الطراز عدد السيارات المرخصة نيسان صني 1373 فيات تيبو 1228 إم جى 5 1104 تويوتا كورولا 924 كيا سبورتاج 823 هيونداى توسان 755 هيونداى إلنترا CN7 720 شيفروليه أوبترا 643 سكودا كودياك 538 سكودا أوكتافيا 497 إم جى ZS 457 شيرى أريزو 5 391 شيرى تيجو 7 381 سيات إبيزا 352 سوزوكى سويفت 316 فولكس فاجن باسات 306 كيا سيراتو 287 هيونداى أكسنت 252 نيسان قاشقاي 230 أوبل جراند لاند 214 إم جى 6 213 ستروين C5 213 شيفروليه كابتيفا 199 شيرى تيجو 194 لادا جرانتا 167 هيونداى إلنترا HD 163 بيجو 3008 161 رينو داستر 129 سوزوكى ديزاير 127 سكودا سوبيرب 119 فولكس فاجن تيجوان 109 شيرى تيجو 3 102 هيونداى أكسنت RB 101 إم جى Rx5 97 رينو لوجان 82

إعداد : المال