تسجيل 200 طلب «ميكروباص» ضمن مبادرة الإحلال

قال الدكتور طارق عوض المتحدث بإسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن المبادرة تلقت 200 طلب لإحلال الميكروباص القديمة، والتى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين»، مؤكدًا على أن الشركات المشاركة تعهدت ببدء تسليمات المركبات الجديدة بحلول منتصف أغسطس المقبل.

وكشف فى تصريحات خاصة لـ «المال» عن تلقى قيادات المبادرة طلبات من شركتين أخرتين أبديتا رغبتهما فى المشاركة فى مبادرة إحلال الميكروباص بعد فتح باب التقديم رسميًا، متوقعًا الإعلان عن طرازاتهم وأسعارهم حال التوصل لإتفاق مع قيادات المبادرة بداية 2022.

وأشار إلى أن العديد من الشركات العاملة فى السوق المحلية تسعى للمشاركة فى إحلال سيارات الميكروباص، وتتفاوض مع عدد من المصنعين بهدف التجميع لدى الغير، أو اقامة مصانع مستقلة بهدف بدء عملية الإنتاج فى أقرب وقت ممكن.

وبين أن مبادرة الإحلال تسعى إلى تسليم ما يقرب من 450 سيارة ميكروباص شهريًا مع بدء عمليات التسليم فى منتصف أغسطس المقبل، مضيفًا أن الشركات المشاركة وعدت برفع حجم التسليمات إلى 600 وحدة بحلول أكتوبر المقبل، عبر زيادة معدلات الإنتاج بالتزامن مع التوقعات التى تشير إلى زيادة الإقبال.

وتشارك شركتان حاليا فى مبادرة إحلال الميكروباص وهما شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، منتج ميكروباص كينج لونج، والشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام»، منتج ميكروباص زيمكس، عبر 3 فئات مختلفة بسعر يبدأ من 165 ألفًا، وحتى 186 ألف جنيه.

وتسعى وزارة المالية لإحلال وتجديد ما يقرب من 75 ألف ميكروباص مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا عبر تقديم العديد من الحوافز من بينها حافز أخضر يقدر نسبته بـ %25 من قيمة الميكروباص الجديد بحد أقصى 65 ألف جنيه، بالإضافة إلى توفير السيارات الجديدة بأسعار أقل من مثيلتها فى السوق.

وفى سياق متصل، أعلن د.عوض تلقى الموقع الرسمى للمبادرة 280 طلبًا لإحلال مركبات المنطقة الحرة ببورسعيد بعد مرور أسبوعين من إعلان وزارة المالية فتح باب التقديم، من بينها 14 طلبًا أبدو رغبتهم فى دفع ثمن المركبة كاش، فيما فضلت البقية والبالغة 266 طلبًا دفع القيمة عبر التقسيط من البنوك المشاركة فى المبادرة.

وبين أن وزارة المالية تستهدف مشاركة مايقرب من 21 ألف مركبة من سيارات المنطقة الحرة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال وتجديد المركبات القديمة والتى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة منتجة محليًا تعمل بتكنولوجيا الوقود المزدوج.

وقررت المالية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مشاركة سيارات المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بعد سداد رسوم جمركية مخفضة بهدف تحويل صفتها إلى سيارات ملاكى بقيمة 2000 جنيه للموديلات المنتجة فى الفترة من 1976 وحتى 1990، فيما تصل القيمة إلى 5000 جنيه للموديلات من 1991 وحتى 2001، مع إعفاء ملاكها من غرامة مخالفة اللائحة الاستيرادية.

وكشف عن تمكن ساحات محافظات المرحلة الأولى من استلام 3305 سيارات قديمة خلال الشهور الثلاثة الماضية فى الفترة من أبريل، وحتى الإثنين الماضى، بواقع 3240 مركبة ملاكي، و65 تاكسى.