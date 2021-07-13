سيــارات

تسجيل 135 مركبة كهربائية بوحدات المرور

مقابل 23 فقط بالغاز الطبيعى
المال - خاص 6:48 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21 6:48 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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بلغ إجمالى عدد المركبات الجديدة «الزيرو» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 448 ألفًا و384 مركبة خلال شهر يونيو الماضى.

ورصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور؛وفق نوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ وبلغ إجمالى عدد الطرازات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 135 مركبة لمختلف الماركات التجارية.

وقدرت أعداد السيارات المرخصة العاملة بأنظمة التشغيل بالغاز الطبيعى نحو 23 مركبة، فيما وصل إجمالى المركبات المرخصة العاملة بالوقود «بنزين» إلى نحو 330 ألفًا و61 سيارة.

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وبلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» ما يقرب من 7 آلاف و845 سيارة بمختلف وحدات المرور، خلال تك الفترة.

وسجلت أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود«السولار» نحو 101 ألف و274 وحدة، مقابل 11 مركبة من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار /غاز طبيعى».

وبلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 378 ألفًا و420 مركبة، خلال شهر يونيو الماضى.

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بقلم المال - خاص

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