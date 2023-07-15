تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2023.. شركة بتروتريد تحسم الموعد الأخير

يرغب قطاع عريض من عملاء شركة بتروتريد معرفة آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2023، وبات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2023 محور بحث الكثيرين من العملاء في كافة محافظات الجمهورية بهدف سداد فواتير الاستهلاك الشهرية هروبا من دفع غرامات التخلف عن السداد، والتي يتم إضافتها للفاتورة الشهرية دون الروجع للعميل.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2023 لشركة بتروتريد

أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2023 لشركة بتروتريد





يستطيع عملاء شركة الخدمات التجارية البترولية petrotrade من كافة محافظات الجمهورية سداد كافة فواتير الاستهلاك الشهري قبل آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2023 لشركة بتروتريد يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.



ويمكن الدفع من خلال وسائل الدفع التي أتاحتها الشركة للعملاء من كافة محافظات الجمهورية والمتوفرة لدى الجميع والتي تتلخص في (فوري، أمان، bee، خدمة فودافون كاش، ماكينات البنك الآلي ،…) بالإضافة إلى مندوبي الشركة في كافة المحافظات والتي تتلخص مهامهم في تسجيل قراءة العداد ودفع فواتير الاستهلاك.



رابط تسجيل قراءة عداد الغاز يوليو 2023



يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية petrotrade الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للعملاء في كافة محافظات الجمهورية وهي كما يلي :

الدخول عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية petrotrade من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

تحديد مكان تركيب العداد المنزلي بدقة ( الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،…).

إدخال تسجيل العداد المنزلي المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة له.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور إجمالي المبلغ المراد الاستعلام عنه قيمة الفاتورة الشهرية.

اختيار وسيلة دفع معتمدة من الوسائل المذكور في التقرير.





طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي يوليو 2023



خصصت شركة الخدمات التجارية البترولية petrotrade عدة طرق للاستعلام عن الفاتورة الشهرية تتلخص فيما يلي :-

1- الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الخدمات التجارية البترولية petrotrade (من هنا).

2- تطبيق بترومتر عبر الهاتف المحمول.

3 – الأرقام الساخنة عبر الخط الأرضي على رقم 09000727 أو عبر الهاتف المحمول على رقم 5727 أو عبر 17196.