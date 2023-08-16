تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أغسطس 2023.. الموعد والرابط والخطوات

عدَّدت شركة بتروتريد من طرقها لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًّا، ما جعلها تتصدّر قائمة الكلمات البحثية على محرك جوجل، وبفضل هذه الخدمة يمكن للمستخدمين تفادي انتظار المحصل والحصول على قراءة دقيقة للاستهلاك دون احتساب المتوسّط.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن تفاصيل آخِر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023..

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

تُواصل شركات الغاز المختلفة، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، لليوم الخامس على التوالي عن شهر أغسطس 2023، بدءًا من الثلاثاء الماضي، وحتى يوم الأحد الموافق 20 أغسطس.

رابط وطرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

يعرف تطبيق ”بتروميتر“ كأحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي، حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرةً، من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات بالشركة.

من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (من هنا).

كما يمكن تسجيل القراءة فوريًّا على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق التي تتوفر بها الخدمة، كما يمكن استخدام تطبيقات محفظة فون كاش البنك الأهلي أو BM walt بنك مصر أو موبايل ماي فوري أو موبايل جوميا.

كما يمكن الدفع في مكاتب البريد أو منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وعبر ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم و بنك الأهلي المتحد.

يمكن الاتصال برقم التليفون الأرضي لأي فرع أو استخدام الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي، كما يمكن استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي على 5727 من أي موبايل أو 09000727 من أي خط أرضي.

يمكن تسجيل القراءة والدفع في أقرب فرع من فروع الشركة والفروع المميكنة، أو التوجه إلى أحد مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

يُذكر أن شركة بتروتريد وفرت مؤخرُا، خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لتضاف إلى وسائل و طرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن ومنافذ فوري ونقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.