تسجيل «المواصفات والجودة» ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية لبرنامج «سابر» السعودي

كشف المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة، عن تسجيل الهيئة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج “سابر” السعودي، بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كأول جهة مصرية تحصل على هذا التسجيل، وذلك بـ 12 لائحة معتمدة تضمنت قطاعات الدهانات والورنيشات والمنظفات والأجهزة العاملة بالغاز، وقطع غيار السيارات والمصاعد الكهربائية وأدوات ترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى قطاعات المعادن وسبائكها للمباني والإنشاءات ومواد عزل وتكسية المباني والروابط الهيدروليكية، والطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية، إلى جانب قطاعات المقطورات ونصف المقطورات والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

وقال عفيفي إن هذه الموافقة تأتي في إطار التعاون المتواصل بين هيئة المواصفات والجودة المصرية ونظيرتها السعودية، وستسهم في تسهيل عملية انتقال السلع والمنتجات إلى السوق السعودى، ما سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والمملكة، مشيراً إلى أن الهيئة تدعو الشركات المنتجة والمصدرين والمستوردين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتقدم إليها للحصول على شهادات مطابقة المنتجات طبقاً لمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، من برنامج “سابر” بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأشار إلى أن المنصة الالكترونية لبرنامج “سابر” تتيح كافة المعلومات عن البرنامج وبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دولياً لديها، ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالنطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لافتاً إلى أن المنصة تتيح بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج، موضحاً بها أرقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.

وأوضح عفيفى أن المنصة تسهم فى تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية إلكترونياً سواء المستوردة أو المصنعة محلياً وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية إلى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة، والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.