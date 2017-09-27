تسجيل المعبد اليهودي يعقوب في عداد الآثار الإسلامية

دعاء محمودقرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة المنعقدة -أمس الثلاثاء- تسجيل معبد يعقوب منشه الكائن بميدان المنشية بمدينة الإسكندرية في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.وقال محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، رئيس قطاع الآثار الإ

دعاء محمود

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة المنعقدة -أمس الثلاثاء- تسجيل معبد يعقوب منشه الكائن بميدان المنشية بمدينة الإسكندرية في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وقال محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية: إن هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة وحرص الوزارة بتسجيل جميع الآثار المصرية التي على أرضها، دون النظر إلى حقبتها الزمنية أو انتماءها العقائدي سواء كانت مصرية أو قبطية أو يهودية أو إسلامية.

وأضاف أن تسجيل تلك المعابد اليهودية والمقابر اليهودية يجعلها خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته الصادرة في 2010 بالشكل الذي يضمن إشراف الوزارة عليها، وحمايتها ومتابعتها من قبل مفتشي الآثار بالوزارة، وتأكيدًا على على القيمة التاريخية والأثرية للأثر وما يحملة من تاريخ وحضارة مصر.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه تم اتخاذ القرار فور إطلاع اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية على التقارير العلمية الخاصة بالمعبد والمقدمة من قبل منطقة آثار الإسكندرية، وعرض خريطة المساحة المعتمدة من الإدارة العامة للمساحة والأملاك وإفادة قطاع المشروعات بالحالة المعمارية والإنشائية الجيدة للمعبد.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية: إن المعبد أنشأه البارون يعقوب دي منشه عام 1860م، وهو عبارة عن مبنى مستطيل الشكل يحيط به سور حجري له شريط مقسم إلى مربعات.

والواجهة الرئيسية للمعبد هي الواجهة الغربية والتي يوجد بها صفين من النوافذ المعقودة بعقد نصف دائري بكل صف ثلاث نوافذ يغلق عليها ضلفتين من الخشب بشراعات زجاجية مغطاة بمشبكات معدنية.

أما المعبد من الداخل فهو مقسم إلى قسمين الأول مستطيل يتوصل إليه من خلال دركاة عن طريق فتحة باب واسعة معقودة بعقد نصف دائري عند قمته تم عمل صندرة خشبية حديثة.

وفرشت أرضيات المعبد بالبلاط، أما السقف فزين بمجموعة من الأقبية المتقاطعة والبرميلية بقاعة الطقوس الدينية وأسقف مسطحة بالغرف الموجودة بداخل المعبد، بالإضافة إلى قاعة الطقوس المقسمة إلى ثلاث أروقة عمودية والمذبح الذي يتصدر الضلع الشمالي لقاعة الطقوس الدينية والذي يتكون من منصة رخامية.