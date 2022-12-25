تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.. التعليم تحدد الأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي كشرط أساسي لدخول الامتحانات الخاصة بالترم الأول، وخصصت الوزارة موقعا الكترونيا يستطيع من خلاله الطلبة والطالبات تقديم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي مع الأوراق المطلوبة للمدرسة حتى يتمكنوا من دخول الامتحانات في الفصل الدراسي الأول لعام 2022 – 2023.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام وكيفية ‎تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022/2023 لدخول الامتحانات..

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.. آلية دخول الامتحان

يبحث الطلاب عن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام ورابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية، لدخول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول 2022/2023، عبر محركات البحث جوجل.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي شرط أساسي لدخول الامتحانات الخاصة بالترم الأول.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا الكترونيا يستطيع من خلاله الطلبة والطالبات تقديم الاستمارة مع الأوراق المطلوبة للمدرسة حتى يتمكنوا من دخول الامتحانات في الفصل الدراسي الأول لعام 2022.

ويمكن للطلاب الراغبين فى تسجيل الاستمارة اتباع الخطوات التالية:

دخول الطالب على رابط تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022/2023، من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

يسجل الطالب الدخول من خلال البريد المدرسي الخاص به عبر موقع التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يتم اتباع الخطوات.

وعند الانتهاء من تلك الخطوة يظهر أمام الطالب استمارة تسجيل أولى أو ثانوي 2022.

توزيع درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الجاري

الاستمارة الإلكترونية للصف الثاني الثانوي 2023

يحمل الطالب صورة شخصية له، ثم يتم الدخول على جميع البيانات المطلوبة.

يراجع الطالب البيانات المهمة، حتى يتم تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 .

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وجاءت كالتالي:

“يتم تقديم إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وإحضار صورتين من شهادة الميلاد المميكنة، تقديم 3 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4*6 للطالب، والموافقة على إيصال رسوم التقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي، طابع فئة بمبلغ 10 جنيهات باسم دعم وتمويل وتنمية المشروعات التعليمي”.