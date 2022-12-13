تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022.. الرابط والأوراق المطلوبة وشروط ملء البيانات

بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة التفاصيل المتعلقة بتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي؛ للتقدم لامتحانات العام الدراسي 2022-2023 للشهادة الاعدادية، تزايدت معدلات البحث عن تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022/2023.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022..

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022.. المنصة الالكترونية لوزارة التعليم

وجهت المديريات التعليمية خطابا إلى الإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي لكل الطلاب الخاصة به عبر المنصة الإلكترونية لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنا https://office365.emis.gov.eg/.

استمارة الإعدادية.. تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022

تأتي شروط ملء استمارة الشهادة الإعدادية من خلال الموقع الإلكتروني؛ لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023، والذي ستعلن عنه وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة، كالتالي:

أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به.

إذا لم يكن لدى الطالب بريد يمكنه الحصول عليه من خلال الموقع ذاته عبر اختيار رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي، ودخال البيانات المطلوبة، وهى: «الرقم القومي للطالب والكود المدرسي».

تظهر للطالب استمارة الشهادة الإعدادية عقب إتمام تسجيل الدخول، ويتم استكمال البيانات المطلوبة والتي تشمل: «العنوان- رقم الهاتف- تحميل الصورة الشخصية للطالب».

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022.. موقع التسجيل الالكتروني

تأتي الأوراق المطلوبة لملء استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، كالآتي:

3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات.

أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.

طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالسم.

مبلغ جنيهين رسوم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح.

تسليم الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.

استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022.. كيفية التسجيل

تتكون استمارة الشهادة الإعدادية 2022/2023، وفقًا ما أعلنته المديريات التعليمية من 4 ورقات، كالتالي: