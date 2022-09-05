اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 – 2023، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 – 2023.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، عبر موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 – 2023، وفتح باب تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية الدورين الأول والثاني للالتحاق بالكليات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 – 2023

تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 – 2023

قالت وزارة التعليم العالي، أنّ تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 – 2023 للالتحاق بكليات الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة تخصص عمارة وفنون وكليات التمريض، موضحة أنّ تسجيل الدبلومات الفنية يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، وتُعقد الاختبارات بالكليات يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022.

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/.

الدخول على صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات.

يكتب طالب المدارس الفنية الصناعية رقم الجلوس والرقم السري.

يكتب طالب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتمريض كود التنسيق والرقم السري.

تظهر بيانات الطالب ويجب التأكد من صحتها.

يختار الطالب نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

لا يُعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائيًا بالكلية

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على طلاب الدبلومات الفنية، بضرورة الالتزام بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطاق توزيعهم الجغرافي وتُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائيًا بالكلية،ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع والأعداد المُقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.