تسجيلات مركبات البنزين والديزل تتراجع فى الاتحاد الأوروبى لصالح «النظيفة»

هبطت تسجيلات المركبات المشغلة بالوقود التقليدى فى الاتحاد الأوروبى لصالح الطرازات النظيفة الكهربائية والهجينة؛ حيث بلغت نسبة التراجع لتسجيلات سيارات البنزين %3.3، لتهوى لمستوى 823.4 ألف وحدة ما أدى لتقلص الحصة السوقية لها إلى %37.8 خلال الربع الثالث من العام الجارى مقابل %39.3 فى نفس الفترة من 2021. ومع ذلك، ظل البنزين هو الوقود الأكثر شعبية فى الاتحاد الأوروبى.

وانخفضت تسجيلات سيارات الديزل بنسبة %4.7 لتصل إلى 360.6 ألف وحدة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي؛ لتنخفض الحصة السوقية إلى %16.5 فى الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من 2022 بدلًا من %17.5 فى الربع الثالث من عام 2021؛ وفق الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات.

فى المقابل؛ ارتفعت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية المشغلة بالبطاريات إلى %11.9 من إجمالى تسجيلات «الملاكى» فى الاتحاد الأوروبى بفضل نمو تسجيلاتها خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل %9.8 فى الربع الثالث من عام 2021.

وسجلت السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات أعلى معدل نمو لجميع أنواع الوقود بارتفاع قدره %22 إذ تم تسجيل 259.4 ألف وحدة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضيين.

باستثناء الدنمارك التى هوت فيها التسجيلات بنسبة %2.6 وإيطاليا التى انخفضت %35، ساهمت جميع أسواق الاتحاد الأوروبى فى هذا الأداء الإيجابى، مع وصول معدلات النمو إلى %490 بقبرص و%231.8 فى لاتفيا و%213.4 لدى رومانيا فيما وصلت إلى %101.7 فى بلغاريا.

فى المقابل؛ انخفضت تسجيلات السيارات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة %6 فى الربع الثالث من العام الحالى، مع الخسائر المحققة فى جميع الأسواق الكبرى فى الاتحاد الأوروبى والتى وصلت فى كل من إيطاليا وفرنسا إلى %22.2 و%14.3 على التوالى، بينما سجلت ألمانيا وإسبانيا انخفاضًا أقل بواقع %0.9 و%1 على التوالى.

مع بيع نحو 492 ألف وحدة فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، زادت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة %6.9 لتزداد حصتها فى السوق بنسبة %1.3 لتشكل نحو %22.6 من إجمالى السوق. ومن بين الأسواق الرئيسية فى المنطقة، سجلت ألمانيا فقط انخفاضًا بنسبة %1.5؛ فيما شهدت إيطاليا أقوى زيادة بواقع %20.8، تليها فرنسا بنسبة %15.6 وإسبانيا بـ %11.3.

نتيجة لذلك؛ وصلت حصة السيارات الكهربائية الهجينة إلى %22.6 من إجمالى المبيعات ارتفاعًا من %21.2 فى الربع الثالث من عام 2021.

وخلال الربع الثالث من 2022 تراجعت تسجيلات الاتحاد الأوروبى لمركبات الغاز الطبيعى بنسبة %52.4، مدفوعة إلى حد كبير بالانخفاض الكبير فى إيطاليا الذى بلغ %71.2، وهى تعد أكبر سوق فى المنطقة إذ تمثل أكثر من %40 من إجمالى التسجيلات.

وتراجعت تسجيلات السيارات التى تعمل بوقود الغاز المسال بنسبة %9.5 لتصل إلى 55.4 ألف وحدة، إذ عانت أكبر سوقين لهذا النوع من الوقود من التراجع؛ ففى فرنسا هبطت بـ%14.9 وفى إيطاليا بنسبة %3.1.