تسجيلات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا تقفز 16% خلال النصف الأول

أعلنت وزارة النقل الكورية أن عدد المركبات المسجلة حديثا في البلاد خلال الفترة من يناير إلى يونيو ارتفع بمقدار 12% عن نفس الفترة من العام الماضي بفضل زيادة مبيعات السيارات الصديقة للبيئة، بحسب وكالة يونهاب.

وأفادت الوزارة بأن تسجيلات المركبات الصديقة للبيئة قفزت بنسبة 16% إلى 1.84 مليون وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام من 1.59 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع عدد المركبات الكهربائية المسجلة بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 464,928 وحدة.

وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان أن عدد المركبات المسجلة ارتفع إلى 918,385 وحدة في النصف الأول من العام، من 822,043 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في البيان أن تسجيلات المركبات التي تعمل بالديزل والغاز النفطي المسال آخذة في الانخفاض، بينما تزداد تسجيلات المركبات الكهربائية والهجينة وغيرها من السيارات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود.

وبلغت تسجيلات المركبات التراكمية في البلاد 25.76 مليون وحدة بنهاية يونيو بزيادة 1% من 25.5 مليون وحدة في نهاية ديسمبر، وفقا للوزارة.

ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على السيارات التي تعمل بالديزل بشكل أكبر بسبب لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة حيث تسرع الشركات المصنعة للسيارات حملات الكهرباء للمساهمة في مكافحة تغير المناخ.