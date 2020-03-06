تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا خلال 24 ساعة

سجلت هولندا، في 27 فبراير الماضي، أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الجمعة، ارتفاع العدد المؤكد لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 128 حالة من 82 أمس الخميس، إلى جانب وفاة وحيدة.

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” جاء ذلك في الإعلان اليومي للمعهد الوطني للصحة العامة حول تطورات انتشار الفيروس في البلاد، مشيرًا إلى أن حالة الوفاة كانت لرجل يبلغ من العمر 86 عامًا توفي في مستشفى روتردام.

وأعلنت هولندا عن حالة الوفاة في وقت سابق اليوم، وقالت الصحف المحلية: لا يزال من غير الواضح، كيف أصيب الرجل المتوفى بفيروس كورونا، وتعتبر هذه هي أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في بلادنا.

وسجلت هولندا، في 27 فبراير الماضي، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وانتشر المرض الناجم عن الفيروس إلى 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

وباستبعاد إصابات ووفيات الصين، تم تسجيل 17 ألفا و113 إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 334 حالة على مستوى العالم.