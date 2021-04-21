تسجل في أسوان 42 للعظمى.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدًا.. ونشاط مكثف للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة، غدًا الخميس، المتوقعة على مختلف المدن المصرية، إذ تسجل في القاهرة 29 للعظمى، و15 للصغرى، فيما تبلغ في الإسكندرية 22 للعظمى، و16 للصغرى، مع حركة رياح نشطة على القاهرة تصل سرعتها إلى 20 عقدة، مع فرص طفيفة لتساقط الأمطار على جنوب سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا على طنطا 28 للعظمى، و15 للصغرى، وتبلغ في بلطيم 22 للعظمى، و14 للصغرى، فيما تسجل على مطروح 20 للعظمى، و15 للصغرى، وسيوة 27 للعظمى، و12 للصغرى، وبورسعيد 22 للعظمى، و17 للصغرى.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة، الخميس، على مدن الصعيد تسجل في سوهاج 37 للعظمى، و23 للصغرى، وفي أسيوط 36 للعظمى، و22 للصغرى، وتبلغ في بني سويف 32 للعظمى، و18 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في أسوان تبلغ 42 للعظمى، و28 للصغرى، وتسجل في الأقصر 41 للعظمى، و26 للصغرى، كما تبلغ في الوادي الجديد 40 للعظمى، و24 للصغرى.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس على القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري غدًا تكون مائلة للحرارة نهارًا ولطيفة ليلًا، مع حركة رياح نشطة.

كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية نهارًا، ولطيف ليلًا، وحار على جنوب سيناء نهارًا، ومعتدل ليلًا، فيما تشهد مدن الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، ومعتدل ليلًا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصًا طفيفة لسقوط الأمطار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 15، وطنطا 28 للعظمى، و15 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 35، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 22 درجة، وبورسعيد 22 للعظمى، و16 للصغرى.

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25، والصغرى 15 درجة.

الطقس في أسوان

وتبلغ درجات الحرارة على محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

كما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و26 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 35، والصغرى 23 درجة، وتبلغ في الوادي الجديد 38 للعظمى، و27 للصغرى.

الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.