«تستهدف 70 مليار جنيه» تفاصيل رد الحكومة على تساؤلات المستثمرين بشأن برنامج الطروحات

كشفت الحكومة أن وزارة الماليـة تستهدف حصيلـة إضافيـة مـن الطروحـات بنحـو 70 مليـار جنيـه، بمـا يمثـل 0.6% مـن الناتـج المحلـي فـي مشـروع موازنـة العام المالـي 2024/2023.

وذكرت، خلال تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للرد على تساؤلات المستثمرين، أنها تستهدف طرح المشروعات التالية بإجمالي 5 مليارات دولار، خلال الفترة (أكتوبر 2023- يونيو 2024).

محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر 2023. محطات شركة وطنية في أكتوبر/ نوفمبر 2023.

شركة صافي في ديسمبر 2023. محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023. محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024.

مشروع محطـات تحليـة الميـاه علـى أن يتـم طـرح 4 محطـات بالمرحلـة الأولى فـي النصـف الأول مـن عـام 2024،

وذلـك مـن إجمالـي 21 محطـة تحليـة مـن المتوقـع طرحهـم.

وأكدت الحكومة، خلال تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للرد على تساؤلات المستثمرين، ردًّا على ما تحقق من برنامج الطروحات، الانتهاء مـن المرحلـة الأولى مـن جـدول الطروحـات المُعلـن بمعـدل تنفيـذ 100% خلال الفتــرة بيــن (مــارس- أغسـطس) 2022، و100% للمرحلـة الثانيـة خلال الفتـرة بيـن (أغسـطس 2022- يوليـو 2023).

موضحة أن إجمالـي قيمـة مـا تـم بيعـه وطرحـه مـن الشـركات والأصول حتـى أغسـطس 2023 خلال هاتيـن المرحلتيـن بلغ نحـو 5 مليـارات دولار- أي 50% مــن المســتهدف بحلــول يونيــو 2024.

وأشارت إلى أنه تـم التخـارج الفعلـي لعـدد 7 شـركات تسـهم بهـا الدولـة، مـع جـذب اسـتثمارات أجنبيـة بنحـو 2 مليـار دولار، خلال المرحلــة الثانيــة لبرنامــج الطروحــات (أغســطس 2022- يوليــو 2023)، وذلــك فــي عــدة قطاعــات مختلفــة، هــي:

(الصناعـات الكيماويـة، وأنشـطة الاتصالات، خدمـات الاتصالات اللاسلكية، وخدمـات الاتصالات الأرضية، وخدمـات الإقامة، والصناعـات المعدنيـة، وأنشـطة اسـتخراج البتـرول والغـاز الطبيعـي، وأنشـطة تكريـر البتـرول).

قام الصنـدوق السـيادي بطـرح 13 شـركة تسـاهم فيهـا الدولـة خـلال الفتـرة (مـارس 2022- يوليـو 2023)، بإجمالـي 5 مليـارات دولار، كالتالـي:

بيــع حصــص مملوكــة للدولــة فــي 6 شــركات مدرجــة في البورصــة (البنــك التجــاري الدولــي، وفــوري، وأبــو قيــر للأسـمدة، وموبكـو، والإسـكندرية لتـداول الحاويـات والبضائـع، وإي فاينانـس) بإجمالـي 3.3 مليـارات دولار موزعـةعلـى صفقتيـن كمـا يلـي:

بيـع حصـص مملوكـة للدولـة فـي 5 شـركات مدرجـة بالبورصـة: (البنـك التجـاري الدولـي، وفـوري، وأبـو قيـر للأســمدة، وموبكــو، والإســكندرية لتــداول الحاويــات والبضائــع) بإجمالــي 2 مليــار دولار لصالــح شــركة أبــو ظبـي القابضـة فـي مـارس 2022.

بيـع حصـص مملوكـة للدولـة فـي 4 شـركات مدرجـة بالبورصـة (موبكـو، وأبـو قيـر للأسـمدة، وإي فاينانـس ، والإسكندرية لتـداول الحاويـات والبضائـع) بإجمالـي 1.3 مليـار دولار لصالـح صنـدوق الاستثمارات السـعودي في أغسـطس 2022.

7 فنــادق تاريخيــة مملوكــة لشــركة إيجــوث بإجمالــي 700 مليــون دولار لصالــح مجموعــة طلعــت مصطفــى يوليو 2023

3 شـركات (إيثيدكـو، والحفـر، وإيـاب) علـى مسـتثمر إسـتراتيجي بإجمالـي 800 مليـون دولار لصالـح شـركة أبوظبي القابضـة فـي يوليو 2023.