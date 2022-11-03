تستهدف خلق 1000 فرصة عمل .. «سودرهاب» السويدية للتوظيف تفتتح مقرا لها في مصر

أعلنت شركة سودر هاب (Söderhub ) –العاملة في تقديم خدمات التوظيف رسمياً عن افتتاح مقرها في مصر في حفل عُقد بالسفارة السويدية،و تهدف سودر هاب إلى خلق 1000 فرصة عمل في مصر خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال توظيف أفضل المواهب المصرية في مجال التكنولوجيا للعمل مع الشركات في دول شمال أوروبا.

تأسست شركة سودر هاب على يد رائد الأعمال مجدي شحاتة والمستثمرة أرورا بلفراج ويقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم، السويد ويوجد للشركة مراكز تكنولوجية في الإسكندرية والقاهرة.

تقوم الشركة ببناء فرق التكنولوجيا عن بعد باعتبارها حلقة وصل تربط متخصصي التكنولوجيا المصريين ذو الكفاءة بالشركات في دول شمال أوروبا إما عن طريق التوظيف المباشر للأفراد أو من خلال تطوير برامج تدريبية لصقل مهاراتهم، حيث تعمل سودر هاب (Söderhub ) على إيجاد قنوات التواصل بين الفرق والكفاءات المصرية وشركات شمال أوروبا الطامحة في النمو التكنولوجي.

قال مجدي شحاتة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سودر هاب (Söderhub ) “يسعدني إطلاق سودر هاب (Söderhub ) في مصر، حيث يتخرج 50 الف مصري كل عام بشهادات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويمثل حوالي 40 % منهم من النساء. وفي الوقت نفسه، وفقًا لاتحاد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السويدية، سيكون هناك نقص في 70 ألف متخصص تقني في السويد بحلول عام 2024 إذا لم يتم اتخاذ أي تدابير لسد العجز. هذا هو ما شجعنا على اتخاذ هذه الخطوة حيث نرى فرصة جيدة لسد الفجوة وتوفير فرص عمل للخريجين المصريين، والانضمام إلى فريق ديناميكي واكتساب خبرة عالمية”.

وأضاف ” نهدف إلى خلق 1000 فرصة عمل في مجال التكنولوجيا في مصر خلال السنوات الثلاث القادمة مما سيساهم في إنعاش الاقتصاد المصري، كون عملائنا من شمال أوروبا، حيث سنقوم بجلب عملات أجنبية إلى مصر. نؤمن بأن الابتكار والتكنولوجيا هما أساس تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدينا واكتشاف المواهب المصرية الشابة وإيجاد فرص عمل مناسبه لهم هو ما تعمل عليه الشركة”.

من جانبها، قالت أرورا بلفراج، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة ” قمنا بتأسيس الشركة لطرح حلول لمشكلة نقص العمالة التكنولوجية التي نواجهها في السويد، فإيجاد الموظف المناسب يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا ويبطئ نمو الكثير من الشركات. نحن نؤمن بأن المواهب والكفاءات لا حدود لها حيث نسعى جاهدين لربط كلا السوقين وتزويد الشباب المصري بفرص فريدة للعمل مع العملاء العالميين”.

وأبدي السفير هوكان إيمسجورد، سفير مملكة السويد في مصر، تحمسه لإطلاق الشركة قائلاً ” أرحب بافتتاح سودر هاب Söderhub في مصر وبالإمكانيات الهائلة التي يوفرها لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والمنطقة ككل”.

حضر الحدث عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، حيث أبدت الهيئة رغبتها في التعاون مع الشركة لدعمها في تصدير الكفاءات التقنية مما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وجهود الحكومة لجذب الشركات الدولية التي يتم تأسيسها في مصر وتصدير المواهب إلى الخارج عن بُعد مما يجعلها مصدرًا كبيرًا للدخل للأفراد ومصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية للبلاد.