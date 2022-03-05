تستقبل هيئة ميناء الإسكندرية الإثنين المقبل 100 ألف طن من الحبوب الروسية

تستقبل هيئة ميناء الإسكندرية خلال الاثنين المقبل 5 شحنات من القمح الروسي، وذلك حسب مصدر مطلع بهيئة الميناء .

وأكد المصدر أن الكميات التي سيتم استيرادها جميعها تابعة للقطاع الخاص عبر ميناء الإسكندرية والدخيلة، والتي سيتم استيرادها عبر السوق الروسية بالرغم من الأزمة الراهنة بين بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن الشحنات عبارة عن شحنة قمح لصالح شركة البستان للمطاحن 16 ألف طن وأخرى لنفس الشركة بواقع 25 ألف طن.

كما تستقبل شركة الاتحاد للتجارة والاستيراد والتصدير، شحنة قمح بواقع 4 ألآف طن، والشركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية بواقع 4 ألآف طن ، كما تستورد الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية شحنة بواقع 47 ألف طن من القمح .

يذكر أن ميناء الإسكندرية تشهد نشاطا غير مسبوق في استقبال البضائع الصب سواء النظيف أو الغير نظيف، حيث استقبلت أول مارس الجاري 50 ألف طن لصالح شركة السويدي للأسمنت ويتم تفريغها بميناء الإسكندرية، كما تم استقبال شحنة أخرى اليوم ” 4 مارس ” بواقع 59 ألف طن، وذلك لصالح شركة أسمنت وادي النيل والمقرر تفريغها بميناء الدخيلة.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف بواقع 50 ألف طن، كما تستقبل ميناء الاسكندرية أيضا شحنة بواقع 54 ألف طن يوم 8 مارس الجاري لصالح شركة أسمنت سيناء.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.