تستفيد منها مصر.. المفوضية الأوروبية: 3 مليارات يورو لبرامج الزراعة والمياه السنوات المقبلة للشرق الأوسط

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن الاتحاد مهتم جدًّا بالاستثمار في إنتاج الغذاء المحلي، مضيفة أنه سيخصص 3 مليارات يورو لبرامج الزراعة والتغذية والمياه والصرف الصحي على مدى السنوات المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابعت، خلال لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أن هذه الاستثمارات ستدعم أنظمة الغذاء في المنطقة وفي أي مكان آخر، وبموجبها يتمكن الاتحاد ومصر معًا من مناقشة كيفية تطوير الحلول والتقنيات المناسبة للقاهرة.

مشيرة، في بيان وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى أن هذه الاستثمارات ستتضمن التقنيات الحديثة للزراعة، وإنتاج المحاصيل الجديدة التي تتكيف مع تغير المناخ.

تحسين الغذاء وزيادته أمر مهم للاتحاد الأوروبي

وأكدت أن تحسين إنتاج الغذاء وزيادته في المنطقة، وتقليل الاعتماد على المناطق الأخرى يعتبر أمرًا مهمًّا للاتحاد الأوروبي.

وتابعت أنه بمرور الوقت سيضمن ذلك إمدادات ثابتة من أغذية عالية الجودة وبأسعار معقولة للجميع، وهذه هي المصلحة المشتركة بين الطرفين.

وقالت إن مصر ستكون في قلب هذا التحول الكبير، متطلعة إلى العمل مع الحكومة في هذا الشأن، وكذلك لحشد استجابة دولية قوية معًا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية،

واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،

إلى جانب كادري سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

روابط قوية

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة “فون ديرلاين”، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والروابط القوية التي تجمع الجانبين،

خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، وكذلك التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات الدولية المتتالية خلال الفترة الأخيرة على الاقتصاد الدولي بشكلٍ عام، ولا سيما في مجالي الطاقة والأمن الغذائي.