استثمار

«تستعد مع شركات عالمية».. «حسن علام» تطرح على رئيس الوزراء المشاركة في مشروعات الاقتصاد الأخضر

سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات
صفية حمدي 6:56 م, الأثنين, 28 فبراير 22 6:56 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم؛ كلا من المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة “شركة حسن علام القابضة”، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي للشركة، لمناقشة واستعراض عدد من المشروعات المقترح تنفيذها فى عدد من القطاعات.

في مستهل اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة على دعم وتعزيز دور شركات القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، التى تقوم الدولة بإقامتها خلال هذه الفترة، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

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وأكد المهندس حسن علام اهتمام الشركة بتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتا لما يتم من تنسيق مع عدد من الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، لإقامة شراكات لبدء تنفيذ تلك المشروعات.

 وفى هذا الصدد، نوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لدعم التوسع فى مثل تلك المشروعات، والتى تدعم توجه الدولة نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر، وأشار إلى الاجتماع الذى عُقد مؤخراً لمناقشة إطلاق حزمة من الحوافز لتلك المشروعات، وسيتم الإعلان عنها قريباً.       

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بقلم صفية حمدي

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