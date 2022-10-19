تستخدم لتصنيع هياكل الطائرات.. أبرز المعادن التي ينتجها مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ

افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ ، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والشركات ، حيث تعد الرمال السوداء أحد أهم عناصر الاستثمار في المستقبل لما تحويه من المعادن الثقيلة والمنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتمتلك مصر قرابة 11 موقعا يمكنها إنتاج الرمال السوداء منها والتي تعد رواسب شاطئية سوداء ثقيلة جاءت من منابع النيل وتراكمت على بعض الشواطئ، حيث تتركز رواسب الرمال السوداء عند مصب النيل بالقرب من دمياط ورشيد.

وتدخل تلك الرمال في 41 صناعة مهمة أبرزها: صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وأنابيب البترول، ومواد الإشعاع النووي ، حيث تحتوي الرمال السوداء على كثير من المعادن الثقيلة، وتتكون من مجموعة من الطبقات داخل التربة بالدلتا، وتختلف في أحجامها ونسب تواجدها من منطقة لأخرى.

ويعد مشروع الرمال السوداء واحدا من أهم المشروعات القومية في مصر ، وتحولت لواقع ملموس بعد البدء في عمليات الفصل والتكريك للرمال السوداء التي ستدر دخلاً على مصر

وتم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالميا، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري وتقدمه.

وقامت محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الشركة المصرية بتدشين مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ بمنطقة البرلس” على مساحة 35 فدانًا ، الأمر الذي يوفر العديد من فرص العمل ويساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد بمليارات الدولارات، علاوة على دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة.

ويقع بجوار المصنع محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس ويقام المصنع على مساحة 35 فداناً ويشارك في مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ كلاً من محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار.

كما شاركت شركة الرمال السوداء المصرية في تجديد وفرش وتجهيز 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بقرية الشهابية بالبرلس بتكلفة مبدئية تتجاوز 8 ملايين جنيه كمرحلة أولى.

وتم تدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، بما يسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة.

كما تم التعاقد مع 10 مهندسين كراكات عائمة وفني تشغيل كراكات عائمة في تكريك وفق شروط خاصة للوظيفتين، حددتها الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء للمصنع الثاني.

كما تشهد محافظة كفر الشيخ قرب انتهاء الأعمال التنفيذية لمصنع استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس وبلطيم، إذ تم الانتهاء من كافة أعمال توصيل التيار الكهربي لمصنعي الفصل والتركيز “الرمال السوداء” ببلطيم وإطلاق التيار الكهربي بالمشروع.

وتعد مصر واحدة من أهم الدول التى تتوافر بها الرمال السوداء، إذ كشف آخر مسح جوي قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر، وأيضا تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.