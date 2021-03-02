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تستخدم لأول مرة بمصر.. المقاولون العرب تنجح فى تركيب كمر المونوريل (صور)

يصل طوله إلى ٤٢ كم و يبلغ عدد محطاته ١٢ محطة
أحمد صبحي 12:51 ص, الأربعاء, 3 مارس 21 12:51 ص, الأربعاء, 3 مارس 21

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شهد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب و المهندس أحمد العصار النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة عملية نقل وتركيب كمر مشروع مونوريل ٦ أكتوبر

الذى يصل طوله إلى ٤٢ كم و يبلغ عدد محطاته ١٢ محطةو يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة النقل و الهيئة القومية للأنفاق.
و يتم نقل و تركيب الكمر الذى يبلغ وزن الواحدة منها ٨٠ طن من خلال منظومة نقل تجرى بدقة متناهية و كذلك يتم التركيب بوسائل غير تقليدية

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ويتم تنفيذها فى مصر لأول مرة و يقوم قطاع المعدات بالشركة تحت إشراف المهندس اسامه كمال عضو المجلس التنفيذى بإجراء عملية النقل و التركيب.
تابع عملية التركيب المهندس محمد رمضان مدير المشروع و المهندس شريف مصطفى مدير إدارة ورش العمرات والمهندس أحمد مصطفى مدير إدارة تأجير المعدات

والمهندس إبراهيم جمعه مدير إدارة النقل الثقيل والمهندسة هبه أبو العلا نائب مدير إدارة الكبارى والإنشاءات التخصصية.

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بقلم أحمد صبحي

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