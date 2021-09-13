تسبب في وفاة شخصين.. الأمن يكشف ملابسات وقوع حادث تصادم بالغردقة

وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات قيادة موظف بإحدى شركات السياحة -مقيم بالجيزة- وبرفقته آخرين، اصطدم بالمواجهة بسيارة أخرى قيادة سائق -مقيم بالقاهرة- وبرفقته آخرين من بينهم شقيق ناشر الفيديو "متوفي".

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر شخص من وفاة شقيقه إثر حادث تصادم سيارتين بالغردقة ، وقائد السيارة التي اصطدمت بشقيقه بتبديلها مع شخص آخر عقب وقوع الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات قيادة موظف بإحدى شركات السياحة -مقيم بالجيزة- وبرفقته آخرين، اصطدم بالمواجهة بسيارة أخرى قيادة سائق -مقيم بالقاهرة- وبرفقته آخرين من بينهم شقيق ناشر الفيديو “متوفي”.

وبتكثيف التحريات تبين أن قائد السيارة الأولى وقت وقوع الحادث “طالب” -مقيم بالجيزة- واستعان بآخر الذي يعمل سائق لديه، والذي ادعى بالتحقيقات أنه كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث على خلاف الحقيقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب المتهم الطالب المشار إليه للعرض عليها.