تسبب في مصرع وإصابة شخصين.. ضبط سائق سيارة نقل اصطدم بدراجة نارية بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق سيارة نقل متهم بارتكاب حادث اصطدام مع دراجة نارية، والتسبب في وفاة شخص وإصابة آخر أثناء السير في محافظة القاهرة.

جاء ذلك عقب تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن اصطدام سيارة نقل “قلاب” بدراجة نارية يستقلها شخصين، بدائرة قسم شرطة القطامية في القاهرة.

وبإجراء التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- قائد السيارة المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما تبين عدم حمله “رخصة قيادة”، وباستدعاء المصاب تعرف على السيارة، واتهم المذكور بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.