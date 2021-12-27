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تسبب في إصابتهما.. ضبط المتهم بخطف هاتف محمول من فتاتين

عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أماني عوض 12:39 ص, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 12:39 ص, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خطف قائد دراجة نارية هاتف محمول من فتاتين، وأثناء محاولتهما اللحاق وإيقاف المتهم اصطدم بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليهن، وهما: طالبتان “إحداهما مصابة بسحجات”، وربة منزل مصابة بكدمة بالظهر، وبسؤال والد الفتاتين أيد وأكد ما جاء بالفحص.

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وباستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب، وأمكن تحديد المتهم -مقيم بمنطقة المعصرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله سئ النية، سائق ومقيم بمنطقة المعصرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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