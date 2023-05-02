«تسبب بوفاة إحداهما وإصابة الأخرى».. ضبط المتهم في فيديو صدم سيدتين بالقاهرة

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن تفاصيل تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إصابة سيدتين أثناء عبورهما الطريق في منطقة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، والتسبب في وفاة إحداهما وإصابة الأخرى.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3/4/2023، تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بوقوع حادث مصادمة وإصابة سيدتين.

وبالانتقال لمحل البلاغ والفحص، تبين أنه أثناء سير ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا، وشقيقتها -مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون- اصطدمت بهما سيارة مجهولة ولاذن بالفرار.

ونتج عن ذلك وفاة الأولى متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وإصابة الثانية بكسور متفرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها قيادة شخص مقيم بمحافظة الجيزة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.