تسبب السرطان.. «البيئة» تنجح في حرق 470 طن مخلفات خطيرة بالسويد وفرنسا

التخلص من تلك المبيدات وكانت مخزنة في منطقة الصف بالجيزة بأفران خاصة بكل من السويد وفرنسا.

نجحت وزارة البيئة في التخلص الآمن من 470 طن من مبيدات “اللاندين” عالية الخطورة والمتسببة في السرطان، تحت إشراف البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.

قال الدكتور أحمد عبد الحميد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، إنه تم التخلص من تلك المبيدات وكانت مخزنة في منطقة الصف بالجيزة بأفران خاصة بكل من السويد وفرنسا، ويمتلكان أفضل التكنولوجيا لحرق هذه المواد.

وأضاف أنه تم تطهير المخزن بالكامل لتستعيد البيئة رونقها ويعيش السكان بصحة أفضل في مكان، لا طالما انزعجوا منه وأقلقهم، لافتًا إلى أن تلك المبيدات تعد من أخطر المسببة للسرطان.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش احتفال وزارة البيئة من التخلص من المبيدات عالية الخطورة، بحضور وزيرة البيئة.

ووذكر أن وزارتا البيئة والزراعة قد قامتا بتجميع هذه المبيدات من مناطق عدة حتى يتم التخلص الآمن بها، وشكلت تحديًا كبيرًا حتى يتم التخلص منها بطريقة آمنه لا تسلب أضرارًا للإنسان والبيئة، ويتم ذلك في إطار المعايير والاشتراطات العلمية العالية.