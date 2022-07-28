تسببوا في وفاة مواطن.. القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية في محافظة القاهرة ، مما أسفر عن وفاة شخص وتمكنت من القبض على اثنين من مرتكبي الواقعة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا عن إطلاق أعيرة نارية ووفاة شخص بمنطقة سوق ساحل أثر النبي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وفحص كاميرات المراقبة بمحل الوقعة، واستخدام التقنيات الحديثة، وحددت مرتكبي الواقعة، وهم: 3 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن الجيزة وسوهاج، أمكن استهدافهم وضبط اثنين منهم.

وعثر بحوزة أحدهما على فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، كما أرشد الثاني عن بندقية آلية، بندقية خرطوش.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وذلك لوجود خلافات بين أحد المتهمين مع العاملين بمحل البلاغ، لقيامهم بالتعدى عليه منذ فترة فخطط للانتقام منهم بالاتفاق مع باقي المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية.