تسببت في نفوق الأسماك.. ضبط صيادين لإلقائهم مواد كيمائية ضارة بنهر النيل

كشفت شرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن ملابسات واقعة نفوق الأسماك بنهر النيل بمحافظة القليوبية، بعد ضبط شقيقين يصطادون الأسماك عن طريق إلقاء مواد كيمائية ضارة.

نفوق الأسماك بنهر النيل بالقليوبية

تلقت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بلاغًا عن نفوق بعض الأسماك بمجرى نهر النيل فرع دمياط، بمدينة بنها بالقليوبية، ووجهت وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة.

على الفور، أخذت عينات من تلك الأسماك بمعرفة الجهات المعنية ببنها، لفحصها وتحليلها والوقوف على أسباب نفوقها.

وفى ضوء ما أسفرت عنه نتائج فحص العينات، تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

2 أشقاء يصطادون بمواد كيمائية ضارة

وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.

وأضافت أنهما يزاولا الصيد الجائر بالمنطقة محل الواقعة، باستخدام مواد كيميائية ضارة، وقوارب صيد غير مرخصة، وأنهما وراء تسمم الأسماك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالاشتراك مع مديريتى أمن المنوفية والقليوبية، وأمكن ضبط أحدهما أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

قوارب غير مرخصة

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع شقيقه الهارب.

وبارشاده ضبط 3 قوارب صيد خاصة بهما غير مرخصة مخبأة داخل أحد الأخوار المائية، بدائرة مركز الباجور.

بملاحقة المتهم الهارب بأماكن تردده وهروبه، وتضييق الخناق عليه، سلم نفسه للجهات المعنية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.