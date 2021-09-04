لايف

تسببت في حالة وفاة.. ضبط أطراف مشاجرة عائلية بالمنيا

ووقوع إصابات بينهم.
أماني عوض 12:11 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21 12:11 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا.

وبالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول: عامل مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وآخر حاصل على دبلوم “متوفي إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة”.

اقرأ أيضا  بريطانيا تسجل أقل إصابات جديدة بكورونا خلال 3 أسابيع

وطرف ثان: 5 أشخاص، 4 منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، وذلك بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

كما نتج عنها وفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول، عقب تقنين الإجراءات وضبط طرفي المشاجرة.

اقرأ أيضا  سحب 3034 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة متهالكة في يوم

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام بالتعدى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الصحة: 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

المال - خاص 12:46 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

الأمن يعثر على فتاة القليوبية المتغيبة داخل محطة قطار قليوب

أماني عوض 12:00 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

درجات الحرارة اليوم الأحد 5-9-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

حالة الطقس اليوم الأحد 5-9-2021 في مصر.. حار واضطراب بالبحر الأحمر

دعاء محمود 12:00 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

حقيقة فيديو تضرر مواطن من خطف مجهولين لشقيقته

أماني عوض 11:48 م, السبت, 4 سبتمبر 21

تسرب نفطي ملموس في خليج المكسيك عقب إعصار «إيدا»

المال - خاص 7:21 م, السبت, 4 سبتمبر 21