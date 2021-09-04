تسببت في حالة وفاة.. ضبط أطراف مشاجرة عائلية بالمنيا

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا.

وبالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول: عامل مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وآخر حاصل على دبلوم “متوفي إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة”.

وطرف ثان: 5 أشخاص، 4 منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، وذلك بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

كما نتج عنها وفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول، عقب تقنين الإجراءات وضبط طرفي المشاجرة.

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام بالتعدى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.