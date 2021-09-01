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تسببت في حالة وفاة.. ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنوفية

والسبب خلافات عائلية.
أماني عوض 1:02 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21 1:02 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تشاجر بعض الأشخاص بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ووجود متوفي.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أغسطس الماضي، تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بوجود مشاجرة ومتوفي بقرية عرب الرمل بدائرة المركز.

وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة وتبين، أنهم: طرف أول: “شخص” مصاب بطلق خرطوش توفي إثر إصابته، طرف ثاني: مدرس، ونجله، وأحد أقارب الثاني -مقيمين بدائرة المركز- ونشبت المشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية على إثرها نجل المدرس أطلق عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش كان بحوزته على الطرف الأول محدثًا إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

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وبسؤال شقيق المتوفي، أقر بمضمون ما جاء بالفحص، واتهم الطرف الثاني بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وبارشاد المتهم “نجل المدرس”، وضبط السلاح الناري “فرد خرطوش” المستخدم في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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