تسببت في إصابة اثنين منهم.. ضبط أطراف مشاجرة بين أصحاب شركات في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أطراف مشاجرة بين أصحاب شركات في محافظة القاهرة، أسفرت عن إصابة اثنين منهم، وضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري لتعديهم بالضرب على بعضهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين في أحد الشوارع بالمنطقة.

وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهما: طرف أول: صاحب شركة للملابس، والكائن مخزنها بمحل البلاغ، وضبط بحوزته طبنجة و3 طلقات و2 ظرف فارغ من ذات العيار، شقيقه مدير بشركة للملابس مصاب بجرح باليد، عامل بذات الشركة.

وطرف ثانٍ: مدير بشركة للطباعة والكائنة بمحل البلاغ، مساعد مدير بذات الشركة، سائق بذات الشركة مصاب بجرح باليد.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب ركن سيارة تطورت إلى مشاجرة، واعتدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، محدثين إصابة اثنين منهم، وأطلق أحد المتهمين من الطرف الأول أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته، لإرهاب الطرف الثاني دون حدوث إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف طرفي المشاجرة وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.