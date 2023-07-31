«تساهيل للتمويل» تُصدر سندات توريق بقيمة 3.34 مليار جنيه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي

طرحت شركة تساهيل للتمويل بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) -باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ – سندات توريق بقيمة قيمتها 3,34 مليار جنيه مصري.

وقالت الشركة إن الإصدار تم على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد، وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A+ للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي هذا الصدد، قال منير نخلة رئيس مجلس إدارة شركة تساهيل للتمويل: “ستتيح لنا سندات التوريق الأخيرة السيولة النقدية لاستخدامها في النمو المخطط للشركة، والوصول لشرائح سوقية جديدة في السوق المحلي. من ناحية أخرى، يأتي هذا الإصدار في إطار حرص الشركة على توفير أدوات تمويل غير تقليدية وسيولة سريعة تتيح لها استكمال خطط نمو محفظتها”.

وأضاف منير، أن نجاح هذا الإصدار وإقبال المستثمرين عليه يعتبر بمثابة شهادة من سوق أدوات الدين عالي الجودة العالية لمحفظة تساهيل علما بأن نسبة التحصيل للشركة أعلي من 99%، وعليه فإن نسب التخلف عن السداد تعتبر ضئيلة.

تقدم تساهيل برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمي السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقام البنك التجاري الدولي بترويج الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.8 مرة من قبل عدة بنوك وصناديق استثمار ومنهم البنك العربي الأفريقي الدولي، المؤسسة العربية المصرفية، بنك مصر، ميد بنك، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالإضافة إلى صناديق الاستثمار سي آي كابيتال والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وفي هذا السياق، أعربت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.

وأضافت “يعتبر هذا الاصدار الثالث من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قمته 13مليار جنيه مصري، وقد تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 2.6 مليار جنيه مصري في يونيو 2022 والاصدار الثاني بمبلغ2.7 مليار جنيه مصري في يناير 2023 وتم تغطيتهم 2 مرة و1.5مرة على التوالي.

وتابعت: “يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح أخر في الشراكة ما بين البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل، ومن المتوقع إصدار القيمة المتبقية من البرنامج والبالغة 4.3 مليار جنيه مصري خلال عام 2023، هذا بالإضافة إلى صفقات أخري في طور الإعداد بخلاف التوريق، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت”.

يذكر أن تساهيل للتمويل هي إحدى شركات مجموعة MNT-Halan وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات مالية تكنولوجية متطورة تكنولوجية للفئات غير المستهدفة في السوق المصري. وتقدم تساهيل عدة منتجات تمويل من خلال برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.