«تساهيل للتمويل» تعتزم إطلاق برنامج توريق بقيمة 13 مليار جنيه

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن شركة “تساهيل للتمويل” – أحد كيانات مجموعة “إم إن تى حالا”- تعتزم إصدار برنامج توريق بقيمة 13 مليار جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة لمدة 3 سنوات تنتهى فى عام 2026.

وأوضحت المصادر أن البرنامج يعتبر الثانى للشركة منذ تأسيسها بغرض تمويل ودعم المحفظة الخاصة بها، لافتة إلى أنها بصدد إطلاق الإصدار الأول منه بقيمة 3.8 مليار جنيه قريبًا.

وقالت إن الإصدار الأول يضم 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه، على فترة تصل إلى 6 أشهر، والثانية تبلغ 761.2 مليون، بآجال 9 شهور، والثالثة بنحو 639.4 على 12 شهرًا .

وتابعت المصادر إن الشريحة الرابعة تبلغ 707.9 مليون جنيه على فترة تصل إلى 18 شهرًا، والخامسة على 24 شهرا بقيمة 348.2، والسادسة بـ 230.3 مليون بآجال 36 شهرا .

وكشفت أن شركة “كابيتال للتوريق” ستتولى إتمام العملية، فيما سيقوم البنك التجارى الدولى – مصر، بدور المستشار المالى و المرتب والمنسق العام ومدير ومروج الإصدار ومهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.

على جانب آخر، فإن مكتب “معتوق بسيونى وحناوى وشركاه، سيتولى دور المستشار القانونى لعملية التوريق، و مؤسسة “KPMG” حازم حسن وشركاه كمراقب للحسابات .

وتعمل “تساهيل” على تقديم جميع الحلول التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب نشر ودعم الشمول المالى لأصحاب تلك الأعمال عبر برامج تكنولوجية.

وتمتلك “تساهيل” حوالى 500 فرع فى السوق المصرية، ولديها 8 آلاف موظف، وتقدم سقف تمويلات تصل إلى 5 ملايين جنيه وفقًا للموقع الإلكترونى الخاص بها.

ووفقًا لتصريحات الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى نوفمبر الماضى، بلغ حجم إصدارات التوريق حوالى 54 مليار جنيه منذ بداية العام، مرجحًا مواصلة ارتفاعها لتسجل 86 مليارًا حتى نهاية 2023.

ووفقًا لبيانات “الرقابة المالية” الصادرة منذ أيام، سجلت قيمة إصدارات سندات التوريق والشركات حوالى 28 مليار جنيه خلال الربع الثالث فقط من العام الجارى.