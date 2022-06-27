«تساهيل» تعلن تغطية الشريحة الأولى لسندات التوريق بقيمة 2.7 مليار جنيه

أعلنت شركة “تساهيل”، الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر عن نجاح تغطية الشريحة الاولى من برنامج التوريق الخاص بها بقيمة 2.7 مليار جنيه من دفتر قروضها، وذلك بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، على أن تدعم حصيلة التوريق النمو المتسارع للشركة عبر منتجات الإقراض المتعددة، بالإضافة إلى دعم توسع الشركة في قطاعات جديدة.

وقالت “تساهيل”، في بيان، أن تغطية الاكتتاب بمعدل مرتين من حجم الإصدار، تعكس جودة محفظة الأوراق المالية لدى الشركة و تنوعها، حيث تتكون المحفظة من 137000 عقد، مما يعكس قدرة قوية علي الاسترداد النقدي للاستثمار في سندات التوريق.

وشارك في تغطية الاكتتاب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والمحلية شملت: بنك أبوظبي التجاري ، والبنك الأهلي الكويتي ، وبنك البركة ، والبنك الزراعي المصري ، وبنك التعمير والإسكان .

و ينقسم الاصدار إلي 4 شرائح ، و قد تم تصنيف أول 3 شرائح قصيرة الأجل على مستوى prime 1 و تم تصنيف الشريحة الرابعة طويلة الأجل على مستوى A بواسطة شركة ميريس العالمية.

و قد قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية وأمين حفظ للعملية، بينما عمل البنك الأهلي المصري كمستشار مالي مشارك وضامن تغطية. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة NI Capital بدور ضامني الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للعملية.